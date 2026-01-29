Migration: Europa verschärft die Migrationspolitik

Die EU-Kommission präsentiert ihre Pläne im Kampf gegen die illegale Einwanderung. Sie setzt dabei auf mehr Kooperation und konsequentes Abschieben.
Die Europäische Union verschärft ihre Migrationspolitik. Wie die strikteren Maßnahmen in den kommenden fünf Jahren umgesetzt werden sollen, machte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel deutlich. Im Zentrum stehen der Kampf gegen kriminelle Schleuserbanden, das konsequentere Vorgehen gegen den Missbrauch der Asylregelungen und eine wesentlich bessere Zusammenarbeit mit Drittstaaten etwa in Sachen Visa-Vergabe.