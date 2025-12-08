Migration: EU-Staaten einigen sich auf Verschärfung der Asylpolitik

Die Länder wollen Einreisen von Migranten verhindern und die Zahl der Abschiebungen erhöhen. Dazu soll auch mehr Druck auf die Schutzsuchenden gemacht werden.
In Sachen Migration geben in Brüssel inzwischen die Hardliner den Kurs vor. Daher haben sich am Montag die EU-Innenminister ohne große Kontroverse auf die Verschärfung zentraler Regelungen geeinigt. So sollen Asylsuchende schneller in die nordafrikanischen Länder Marokko, Tunesien und Ägypten abgeschoben werden können. Zudem wurde die Liste der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten verlängert, auf der jetzt auch das Kosovo, Kolumbien, Indien und Bangladesch zu finden sind. Das bedeutet aber nicht, dass die Menschen automatisch in diese Länder abgeschoben werden. Auch weiter muss immer der Einzelfall geprüft werden, der wird aber in einem beschleunigten Verfahren abgewickelt.