Migration: EU-Migrationspolitik am Wendepunkt

Die Reform des Europäischen Asylsystems bringt auch für Deutschland neue Aufgaben mit sich. Der Kanzler sieht darin aber einen Schritt in Richtung Problemlösung.
Der Bundeskanzler ist zufrieden. In seiner Regierungserklärung am Donnerstag betonte Friedrich Merz (CDU), die Migrationspolitik der Europäischen Union sei an einem Wendepunkt. „Morgen, am 12. Juni, tritt die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, Geas, in Kraft. Das ist ein bedeutender, ja, der bedeutendste Schritt hin zur Lösung des Problems“, erklärte der Kanzler.