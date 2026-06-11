Migration: Eine Reform mit vielen Lücken

Das neue EU-Asylsystem lässt viele Fragen offen. Aber es bietet einen Rahmen, um das komplexe Thema Migration in den Griff zu bekommen, kommentiert unser Korrespondent Knut Krohn.
Das neue Gemeinsame Europäische Asylsystem (Geas) ist alles andere als perfekt. Am Freitag tritt eine EU-Regelung in Kraft, die auch nach jahrelangen Verhandlungen noch viele Lücken hat, zahlreiche Fragen unbeantwortet lässt und große Graubereiche aufweist. Die insgesamt zehn Verordnungen sind aber auch ein Anfang. In einem politischen Kraftakt haben sich die 27 EU-Staaten auf ein Gerüst geeinigt, um in Europa das komplexe Thema Migration in den Griff zu bekommen.