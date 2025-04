Migration: Deutschland nicht mehr Asyl-Spitzenreiter in Europa

Newsblog zum Krieg im Nahen Osten Angriff Israels auf Zelt mit Journalisten im Gazastreifen - Tote und Verletzte

Seit am 7. Oktober 2023 der Krieg im Nahen Osten mit dem Überfall der Hamas auf Israel neu entflammt ist, gab es Zehntausende Tote in der Region. Am 19. Januar 2025 trat ein vereinbarter Waffenstillstand in Gaza in Kraft. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.