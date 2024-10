Migration: Das Ende der Willkommenskultur

1 Italiens Premierministerin Giorgia Meloni (rechts) wird für ihre harten Kurs in Sachen Migration sogar von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gelobt. Foto: AFP/NICOLAS TUCAT

Beim EU-Gipfel in Brüssel herrscht ein rauer Ton in Sachen Migration. Über Jahre wurde das Thema ignoriert, nun sollen die Asylgesetze verschärft werden, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn.











Die Willkommenskultur in Europa ist endgültig Geschichte. Nirgends hätte das deutlicher werden können als auf dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte den Grundton in einem Papier bereits vor dem Treffen vorgegeben. Über schärfere Asylgesetze, schnellere Rückführungen von Migranten oder Abschiebezentren in Drittstaaten wäre vor einigen Monaten noch heftig gestritten worden. In Brüssel wurden die Punkte nun geräuschlos abgenickt.