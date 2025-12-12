Migration auf den Fildern: Was Geflüchtete fürs Wohnen zahlen

Was viele nicht wissen: Auch geflüchtete Menschen zahlen in den Unterkünften Gebühren. Diese Abgaben sollen erhöht werden. In Filderstadt fällt der Beschluss Mitte Dezember.
Die kriegen alles umsonst! Christos Slavoudis, der Leiter des Filderstädter Amts für Integration, Migration und Soziales, hört dieses Vorurteil in Bezug auf geflüchtete Menschen immer wieder. Fakt ist jedoch: Ob Container oder Wohnung, wer in der Anschlussunterbringung einquartiert wird, zahlt dafür eine Benutzungsgebühr und eine Betriebskostenpauschale für Heizung, Strom und Wasser, vergleichbar also mit einer Kaltmiete und Nebenkosten. Geregelt ist das nach dem Kommunalabgabengesetz. „Jeder Geflüchtete muss das selbst zahlen“, sagt Christos Slavoudis, wer allerdings Leistungen bezieht, für den springt der Sozialleistungsträger ein, also in der Regel Landratsamt beziehungsweise Jobcenter – ganz wie bei Deutschen, „da wird nicht unterschieden“.