Migranten im Fokus: Wer sind die Syrer in Deutschland?

Jeder fünfte Flüchtling kommt aus Syrien. Was zeichnet sie aus? Wie gut sind sie in Deutschland integriert? Und wie viele kehren zurück?
Für syrische Flüchtlinge gebe es inzwischen „keinerlei Grund mehr für Asyl in Deutschland“, findet Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Er setzt darauf, dass ein Großteil der Syrer freiwillig in ihre Heimat zurückkehren wird. Jens Spahn, Chef der Unionsfraktion im Bundestag, hält dies sogar für eine „patriotische Pflicht“. Außenminister Johann Wadephul, Parteifreund der beiden, glaubt hingegen aufgrund seiner Eindrücke aus Syrien selbst, dass eine Rückkehr „zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr eingeschränkt möglich“ wäre. Über wen reden sie eigentlich? Wer sind die Syrer in Deutschland?