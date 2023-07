1 Sergej Leinweber kam mit acht Jahren aus Kasachstan nach Deutschland. Aygün Demircan ist in Hessen geboren. Foto: Lichtgut//Max Kovalenko

Wie bunt ist die Polizei? Immer wieder macht das Wort vom „Spiegelbild der Gesellschaft“ die Runde, wenn die Polizei über sich spricht. Das gelte auch für die Herkunft beziehungsweise den Migrationshintergrund der Beamtinnen und Beamten. Belastbare Zahlen liegen nicht vor, doch freiwillige Selbstauskünfte beim Einstieg in die Polizeihochschule zeigen: Der Anteil von jungen Leuten mit Migrationshintergrund steigt. 2018 gaben 27 Prozent an, dass ihre Familien Wurzeln im Ausland haben. 2009 waren es noch 17 Prozent. Wie denken diese Beamtinnen und Beamten über ihren Job und welche Rolle spielt in der täglichen Arbeit die Herkunft ihrer Familien? Eine Beamtin und ein Beamter erzählen.