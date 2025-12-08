Mietwucher: Mit einer App gegen zu hohe Mieten

Die Linken setzen auf Technik, um überhöhten Mieten auf die Schliche zu kommen. Die Daten der Mieter werden mit dem Mietspiegel verglichen – und auf Knopfdruck den Behörden gemeldet.
Regieren wollen die Linken in Baden-Württemberg nicht unbedingt. „Soziale Opposition“ nennt Spitzenkandidatin Kim Sophie Bohnen das, was ihr nach dem 8. März vorschwebt. Bei Umfragen liegt die Partei ziemlich stabil im Bereich von sieben Prozent, Landeschefin Sahra Mirow glaubt, dass es noch mehr werden könnte. Um dies zu schaffen hat die Partei die hohen Mietpreise zu einem ihrer Spitzenthemen erkoren.