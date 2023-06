1 Wer seine Miete wegen der Coronakrise nicht zahlen kann, darf nicht gekündigt werden. Noch halten sich die Anfragen in Stuttgart aber in Grenzen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Wer seine Miete bis Juni wegen Corona nicht zahlen kann, darf nicht gekündigt werden. Bislang machen nur wenige Mieter von dem Recht Gebrauch. Das könnte sich allerdings ändern.









Stuttgart - Zwei Wochen musste der Mieter warten, bis er eine Antwort erhielt. Eine lange Zeit in diesen Tagen. Wegen der Corona-Krise war das Geschäft des Grafikdesigners, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, eingebrochen. „Auf einmal alles weg“, sagt er, „ganz kleine Aufträge kommen noch rein.“ Für den Selbstständigen eine Existenzbedrohung, denn seine Rücklagen, so erzählt er, reichen gerade zwei Wochen. Grund genug für ihn, seinen Vermieter, den Wohnungskonzern Vonovia, Mitte März um Aufschub der knapp 800 Euro Miete für seine Wohnung in Stuttgart zu bitten.