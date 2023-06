1 Der Mietervereinsvorsitzende Rolf Gaßmann hat in Weilimdorf Flugblätter mit Informationen für die von einer Kündigung bedrohten Mieter verteilt. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Stadt Stuttgart greift wegen des starken Zuzugs von Flüchtlingen aus der Ukraine nach jedem Strohhalm, um deren Unterbringung zu sichern: In Stuttgart-Weilimdorf will sie nun vorübergehend ein Apartmentgebäude der Eigentümergemeinschaft (ETG) Dobler & Dr. Dobler mieten, wofür diese allen dort wohnenden Personen trotz unbefristeter Mietverträge mit einer kurzen Frist gekündigt hat. Der Mietervereinsvorsitzende Rolf Gaßmann hatte vor einigen Tagen den verzweifelten Betroffenen – in der Mehrzahl allein lebende Migranten, deren Miete in Einzelfällen vom Jobcenter übernommen wird – in einem Flugblatt, das er dort verteilte, Mut gemacht: Die Kündigungen seien unwirksam.