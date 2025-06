Mietschutz: Mietpreisbremse im Südwesten bis Jahresende verlängert

1 Die Mietpreisbremse wird in Baden-Württemberg um ein halbes Jahr verlängert (Archivbild). Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Die Mietpreisbremse in Baden-Württemberg wird bis Ende 2025 verlängert. Was bedeutet das für Mieter in angespannten Wohngebieten?











Link kopiert



Die Mietpreisbremse für 89 Städte in Baden-Württemberg wird für ein halbes Jahr bis Ende 2025 verlängert. Dies beschloss die grün-schwarze Landesregierung, wie Wohnungsbauministerin Nicole Razavi (CDU) in Stuttgart mitteilte. Die Verlängerung knüpfe nahtlos an die Geltungsdauer der bisherigen Verordnung an. Ohne Kabinettsbeschluss wäre die Regelung Ende Juni ausgelaufen.