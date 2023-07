1 Die Mietpreisbremse soll die Wohnungssuche eigentlich einfacher machen. Foto: dpa/Paul Zinken

Stuttgart - Mehr Mieter im Land müssten sich einer Untersuchung zufolge auf die Mietpreisbremse berufen können. Die Regelung zur Begrenzung von Mietsteigerung wäre danach in 88 Städten und Gemeinden gerechtfertigt. Zu dem Schluss kommt ein Gutachten der F+B Immobilienberatung im Auftrag der L-Bank, dessen Ergebnisse unserer Zeitung vorliegen. Die 2015 in Kraft getretene Verordnung des Landes sah bislang 68 Städte und Gemeinden vor, in denen die Mietpreisbremse griff. Dort dürfen die Mieten in Neuverträgen maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Ausnahmen gelten für Neubauten und sanierte Wohnungen.