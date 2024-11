1 Die Wirkung der Mietpreisbremse ist in der Diskussion – trotzdem wollte die Ampel das Instrument verlängern. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Ende 2025 läuft das Gesetz zur Mietpreisbremse aus. In Baden-Württemberg könnte schon früher Schluss sein. Gewerkschafts- und Mieterbund appellieren nun an den Ministerpräsidenten.











Link kopiert



Mieterbund und Deutscher Gewerkschaftsbund in Baden-Württemberg haben in einem Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) appelliert, sich für eine Verlängerung der Mietpreisbremse im Bund und im Land einzusetzen.