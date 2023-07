Mietnomaden in Donaueschingen

2 Vermieterin Elisabeth Kirchwehm ist sprachlos ob der Zerstörungen, die die Mieter in ihrer Wohnung hinterlassen haben. So etwa die demolierte Zimmertür neben ihr. Foto: Guy Simon

Von außen sieht das Haus von Elisabeth Kirchwehm gut aus. Nichts weist darauf hin, was sich im Inneren abgespielt hat. Denn die Mieter habe eine ihrer Wohnungen komplett zerstört.









Donaueschingen - "Wir haben alles erst vor drei Jahren neu gemacht", erklärt Elisabeth Kirchwehm. Die 78-Jährige ist eine der Besitzer des Donaueschinger Gebäudes, in dem sich mehrere Wohnungen befinden, darunter eine über mehrere Stockwerke, mit sechs Zimmern. Rund 30.000 Euro habe man damals in die Renovierung investiert, vieles in Eigenarbeit geleistet.