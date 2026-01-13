Wohnkomplex in Stuttgart: Kaputte Aufzüge, Schimmelbefall – Mieter beklagen sich über Zustände

Mieter aus Botnang klagen über die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft. Vieles liege in dem Haus im Argen. „Man kann das Alte doch nicht verkommen lassen“, sagt ein Mieter.
Es liegt direkt am Waldrand. Geradezu malerisch ist die Lage dieses Gebäudes an der Millöckerstraße in Stuttgart-Botnang, das neben anderen steht, die fast identisch aussehen. Dennoch ist es nicht nur der verhangene Wintertag, der alles grau und etwas unwirtlich erscheinen lässt. Vielleicht sind es die winzigen Spielplätze neben den Wohnkomplexen, die heruntergekommen sind und sicher auch im Sommer nicht genutzt werden. Vielleicht sind es auch die etwas trostlosen und angeschmutzten Fassaden.