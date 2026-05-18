Mieten in der Region Stuttgart: Das Zuhause wird immer häufiger zur Armutsfalle – besonders in Stuttgart

Entscheidend ist nicht mehr allein der Verdienst, sondern wie viel nach Abzug der Miete noch übrig ist. Ein Beispiel aus Ludwigsburg – und was gegen das zunehmende Problem getan wird.
Ein kleines Zimmer, das war alles, was Farnaz Nourafkan, ihr Mann und ihr kleiner Sohn hatten, nachdem sie 2018 aus dem Iran nach Deutschland kamen. Drei Jahre lebten sie in diesem kleinen Zimmer einer Notunterkunft. Dann half die Ludwigsburger Wohnrauminitiative „Türöffner“der Familie. Mit ihrer Unterstützung fand die Familie eine kleine Wohnung – und dies war tatsächlich der Türöffner zu einem neuen Leben.