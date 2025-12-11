Mieten in Baden-Württemberg: Mietpreisbremse soll nur um ein Jahr verlängert werden

Nach dem Zoff in der Koalition haben sich Grüne und CDU geeinigt. Die Mietpreisbremse wird um ein Jahr verlängert. Städte wie Mannheim oder Waiblingen fallen erstmal raus.
Die Mietpreisbremse wird nach dem Zoff in der grün-schwarzen Koalition nur um ein Jahr verlängert. Darauf habe sich die Regierungskoalition verständigt, sagte Bauministerin Nicole Razavi (CDU) unserer Zeitung. Der Bund hatte eigentlich eine gesetzliche Grundlage für eine Verlängerung bis 2029 geschaffen. Doch im Land gab es Streit um die Landesverordnung, die regelt, wo die Mietpreisbremse greifen soll. An dem Gutachten hatten sich vor allem die Grünen im Landtag gestoßen, weil die Mietpreisbremse danach in Städten wie Mannheim, Konstanz, aber auch Waiblingen nicht mehr gelten wird.