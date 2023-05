1 Die Sanierung der Objekte dauert bereits seit September. Von einer Mietminderung will Vonovia erst mal nichts wissen. Foto: /Stefanie Schlecht

Was die Bewohner eines Vonovia-Wohnblocks in Böblingen mit ihrem Vermieter erleben, beschreiben sie als Zumutung: Die Mietkosten steigen und steigen. Doch die Leistung von Deutschlands größtem Wohnkonzern lässt zu wünschen übrig.









Oliver Kaminski hat 744 Videos auf seinem Handy gespeichert. Sie alle drehen sich um die Wohnsituation in den drei Blocks in der Breslauer Ecke Berliner Straße in Böblingen, in denen er mit seiner Frau seit mehr als zehn Jahren wohnt. Eins davon dauert nur 1:54 Minuten und zeigt einen Mann in Diensten des Wohnkonzerns Vonovia, wie er den Hof vor Kaminskis Wohnung in unter zwei Minuten vom Laub befreit. Genauer gesagt bläst er es lautstark mit einem Benzin-Laubbläser auf den Grünstreifen und ins Gebüsch. Häufig könne er sich die Mühe eigentlich sparen, weil das Laub nach ein paar Windstößen sowieso wieder auf dem Hof liegt, sagt Kaminski, der in Wahrheit anders heißt. Aus Angst vor Konsequenzen will er seinen echten Namen lieber nicht in der Zeitung lesen.