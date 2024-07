Countdown zum EM-Viertelfinale in Stuttgart Spanier aus Stuttgart tippen EM-Knaller

Deutschland gegen Spanien in Stuttgart – auf die Landeshauptstadt kommt an diesem Freitag die nächste Fußballparty zu. Wir haben mit gebürtigen Spaniern in Stuttgart über das elektrisierende EM-Viertelfinale gesprochen. Drei Fragen, drei Antworten.