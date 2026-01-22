Warum sich Eltern sich deutlich weniger ekeln

Vor allem, wenn die Kinder noch klein sind, sind Eltern häufig Dingen und Gerüchen ausgesetzt, vor denen sich andere ekeln. Und sie selbst auch. Doch eine Studie zeigt: Der Ekel verschwindet mit der Zeit. Allerdings erst, wenn die Kinder feste Nahrung bekommen.
Eltern empfinden mit der Zeit deutlich weniger Ekel. Das geht aus einer im „Scandinavian Journal of Psychology“ veröffentlichten Studie von Neurowissenschaftlern der Universität Bristol hervor. Demnach führt wiederholter Kontakt mit Windeln, Erbrochenem oder anderen Körperflüssigkeiten über eine längere Zeit zu einer Abschwächung der Ekelreaktion.