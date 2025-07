Werden Carole (70) und Michael Middleton (76) königliche Titel erhalten, wenn ihre Tochter Kate (43) eines Tages Königin wird? Die Antwort ist eindeutig - nein. Trotz ihrer besonderen Stellung innerhalb der königlichen Familie bleiben die Middletons Bürgerliche.

Anders als viele königliche Ehepartner der Vergangenheit stammt Prinzessin Kate nicht aus einer aristokratischen Familie mit Adelstiteln. Carole und Michael Middleton lernten sich in den frühen 1980er Jahren bei British Airways kennen, wo sie als Flugbegleiterin und er als Flugdienstleiter arbeiteten. Später gründeten sie Party Pieces, ein Unternehmen für Partyzubehör, womit sie die Ausbildung ihrer drei Kinder an Privatschulen finanzierten.

Von Bürgern zu Royal-Vertrauten

Als Kate an der Universität St. Andrews in Schottland Prinz William (43) kennenlernte, wurden sie und ihre Familie, einschließlich der Geschwister Pippa (41) und James (38), schlagartig ins Rampenlicht gerückt - und in den Kreis der Königsfamilie aufgenommen. Seit Williams und Kates Hochzeit 2011 haben die Middletons an bedeutenden Ereignissen wie König Charles' Krönung 2023 teilgenommen und sind regelmäßige Gäste bei jährlichen Zusammenkünften wie den Sommertreffen auf Balmoral Castle oder beim Royal Ascot.

Das "People"-Magazin bezeichnet diese Integration in den innersten Kreis der königlichen Familie als bemerkenswert. Es ändere aber nichts an der Tatsache, dass königliche Titel denjenigen vorbehalten seien, die in die Familie hineingeboren werden oder einheirateten. Herzogtümer und andere Adelstitel werden entweder durch eine Familie vererbt oder vom regierenden Monarchen verliehen.

Königin Camillas Familie

Ein Blick auf Königin Camillas (77) Familie verdeutlicht die Praxis: Ihre beiden Kinder haben keine königlichen Titel oder Funktionen. Ihre Schwester Annabel Elliot (76) war zwar eine der beiden königlichen Damen bei Camillas Krönung, gehört aber nicht zu Camillas offiziellen Begleitpersonen ("companions") - einer modernen Version der traditionellen Hofdame, wie die "BBC" berichtet.

Prinzessin Kate könnte theoretisch ihre Mutter oder Schwester zu ihren "companions" ernennen. Diese Rolle unterscheidet sich jedoch grundlegend von einem offiziellen königlichen Titel und bringt keine dauerhafte Erhebung in den Adelsstand mit sich.

Enge Familienbande trotz fehlender Titel

Ungeachtet der Titelfrage ist Prinzessin Kate ihrer Familie außerordentlich verbunden geblieben. Die Middletons leben nur eine kurze Autofahrt von Williams und Kates Hauptwohnsitz in Windsor entfernt und haben eine konstante Präsenz im Leben ihrer Enkelkinder. Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) übernachten regelmäßig bei ihren Großeltern.

"Ihre Eltern sind ein dauerhafter Faktor in der Erziehung ihrer Enkelkinder", verriet ein Palast-Insider gegenüber dem US-Magazin.