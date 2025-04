Microshorts und mehr: Das sind die größten Fashion-Trends

Dating-Format mit Realitystars Mit Doppelfolgen: "Ex on the Beach" startet eine Woche später

Die Fans des Reality-Formats "Ex on the Beach" müssen sich noch länger gedulden: Die Show startet eine Woche später. Dafür belohnt RTL+ die Zuschauerinnen und Zuschauer in der neuen Staffel mit Doppelfolgen.