Mickie Krause alleine auf der Bühne: Schlagerbooom 2024: Tim Toupet muss Auftritt absagen

1 Tim Toupet hat seinen "Schlagerbooom"-Auftritt abgesagt. Foto: Imago Images/Future Image / Max Patzig

Florian Silbereisen muss auf einen Musikstar beim "Schlagerbooom 2024" verzichten: Tim Toupet kann nicht mit Mickie Krause für den gemeinsamen Song auf der Bühne stehen. Bei Instagram erklärt er die Gründe für die Absage.











Tim Toupet (52) muss "schweren Herzens" seine Teilnahme am "Schlagerbooom" aus gesundheitlichen Gründen absagen. Das gab der Partyschlagersänger bei Instagram bekannt. Leider sei er zu angeschlagen, um nach Deutschland zu fliegen, erklärt er in einem Video und schreibt in seinem Posting: "Ich wünsche Mickie Krause viel Erfolg bei der Performance unseres gemeinsamen Songs 'Dann leg ich Schlager auf' und allen Künstlern und Zuschauern eine großartige Show."