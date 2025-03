Mickie-Krause-Album Plus 1: Perfekte Party-Doppelpässe

Mickie-Krause-Album "Plus 1"

1 Fordert auf "Plus 1" zahlreiche Partyschlager-Kollegen zum Duett heraus: Micki Krause. Foto: Madizin Music

Am 14. März erscheint das neue Album des Ballermann-Superstars Mickie Krause, auf dem sich nur Duette finden. Im Interview verrät er Genaueres über das schräge Werk.











Link kopiert



In seiner beeindruckenden Karriere als Partyschlagersänger und Entertainer hat Mickie Krause (54) schon so einige Duette mit hochkarätigen Kollegen eingesungen. Zum frühzeitigen Aufwärmen für die kommende Ballermann-Saison bringt er nun mit "Plus 1" ein Album auf den Markt, auf dem sich ausschließlich musikalische Party-Doppelpässe finden.