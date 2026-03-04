Mick Jagger kam ihm lange zuvor: Dank Enkelin Ella wird Rolling Stone Keith Richards bald Uropa

Enkelin Ella Richards erwartet ihr erstes Kind mit dem Adelsspross Sascha von Bismarck. Die freudige Botschaft macht Rolling-Stones-Gitarrist Keith Richards zum Urgroßvater - und verbindet zwei der schillerndsten Dynastien Europas miteinander.

Ella Richards (29), die Enkelin von Rolling-Stones-Gitarrist Keith Richards (82), hat auf Instagram ohne große Worte eine großartige Neuigkeit mitgeteilt: Mit einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem ihre hüllenlose Silhouette nebst eindeutiger Babykugel zu sehen ist, hat sie ihre Schwangerschaft verkündet. Das Baby, das dort heranwächst, macht das Model nicht nur zur Mutter, sondern zugleich den legendären Rocker erstmals zum Urgroßvater.

Zwei klangvolle Dynastien vereint Ellas Partner ist Sascha von Bismarck, Spross einer der bedeutendsten Adelsfamilien Europas. Die beiden bestätigten ihre Beziehung Anfang 2023, als Ella das Cover des britischen Magazins "Tatler" zierte - fotografiert von Sascha selbst. "Es war sehr einfach", sagte sie damals. "Ich fühle mich sehr wohl dabei, wenn er mich fotografiert. Das ist etwas sehr Persönliches." Sascha ist der jüngere Bruder von Graf Nikolai von Bismarck, dem Ex-Freund von Supermodel Kate Moss. Beide sind Ur-Ur-Enkel des ersten deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck.

Auch Ella Richards vereint eine beeindruckende Familiengeschichte in sich. Sie ist die Tochter von Marlon Richards - Keith Richards' Sohn aus seiner langjährigen Beziehung mit der verstorbenen Schauspielerin Anita Pallenberg - und Lucie de la Falaise, einer Nichte der legendären Yves-Saint-Laurent-Muse Loulou de la Falaise. Mit 18 Jahren debütierte Ella Richards bei der New York Fashion Week, später wurde sie von Kate Moss' Künstleragentur unter Vertrag genommen und lief seither schon für Prada, Calvin Klein, Fendi, Valentino und Sonia Rykiel über den Laufsteg.

Uropa unter Rocklegenden

Damit zieht Richards mit seinem Bandkollegen Mick Jagger (82) gleich, dem einzigen anderen Rolling Stone mit Urgroßvater-Status: Jagger erlangte diesen bereits 2014, als seine Enkelin Assisi Jackson, die Tochter von Schmuckdesignerin Jade Jagger, ihr erstes Kind bekam.