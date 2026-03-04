Mick Jagger kam ihm lange zuvor: Dank Enkelin Ella wird Rolling Stone Keith Richards bald Uropa

Enkelin Ella Richards erwartet ihr erstes Kind mit dem Adelsspross Sascha von Bismarck. Die freudige Botschaft macht Rolling-Stones-Gitarrist Keith Richards zum Urgroßvater - und verbindet zwei der schillerndsten Dynastien Europas miteinander.
Ella Richards (29), die Enkelin von Rolling-Stones-Gitarrist Keith Richards (82), hat auf Instagram ohne große Worte eine großartige Neuigkeit mitgeteilt: Mit einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem ihre hüllenlose Silhouette nebst eindeutiger Babykugel zu sehen ist, hat sie ihre Schwangerschaft verkündet. Das Baby, das dort heranwächst, macht das Model nicht nur zur Mutter, sondern zugleich den legendären Rocker erstmals zum Urgroßvater.