Michelle Obama gewährt seltene Einblicke in ihre Liebesgeschichte mit Barack. Dabei verrät sie, warum sie ihn anfangs abblitzen lassen wollte - und was sie dann doch umstimmte.

Michelle Obama (61) hat in ihrem Podcast "IMO" preisgegeben, wie sie sich vor über 32 Jahren in ihren späteren Ehemann Barack Obama verliebte.





Auf die Frage, was sie zuerst an Barack angezogen habe, holte die ehemalige First Lady weit aus. Sie sei damals seine Mentorin in einer Anwaltskanzlei gewesen, in der alle von dem neuen "Hot Shot" sprachen, um den ein regelrechter Wirbel entstanden war.

Das einzige Foto, das Michelle von Barack hatte, "war nicht besonders gut", wie sie zugibt. "Ich dachte, er ist wahrscheinlich ein bisschen seltsam und nerdig", erinnert sich Michelle. Doch dann gab es ein erstes Telefonat zwischen den beiden: "Er hatte seine Barack-Obama-Stimme. Die Stimme war sexier als das Bild, das ich mir gemacht hatte. Ich dachte: 'Oh, das hatte ich nicht erwartet.' Und er war älter und selbstbewusst."

Er war "viel süßer als auf dem Foto"

An seinem ersten Arbeitstag änderte sich noch etwas. "Er ist viel süßer als auf seinem Foto. Ich war angenehm überrascht, dass er attraktiv war. Er war irgendwie cool auf eine Art, die ich nicht erwartet hatte." Auch zwischenmenschlich passte es: Bei einem langen gemeinsamen Mittagessen "verstanden wir uns wirklich gut" und spürten "den Hauch eines Funkens".

Doch Michelle hatte Barack bereits "abgeschrieben", da sie sich als seine Beraterin nicht "unangemessen" verhalten wollte. Weiter versuchte sie sogar, ihn mit ihren Freundinnen zu verkuppeln. Über den Verlauf eines Sommers begann sie allerdings, ihn "wirklich zu mögen". Und Barack gab nicht auf, er bat sie immer wieder um ein Date: "Du bist süß, du bist cool. Warum nicht? Wen kümmert es, was die Kanzlei denkt? Es ist nur eine Kanzlei. Und das geht nur uns an", zitiert sie ihren Mann heute und nennt seine Direktheit "irgendwie sexy". Nach ein paar Wochen hatte er seine spätere Frau endlich überzeugt, mit ihm auf ein richtiges Date zu gehen.

Eine Ehe, die hält

"Ich hätte meinen Traummann verpassen können. Er war direkt vor mir und ich redete mir ein, sogar gegen seine Bemühungen, dass wir nicht miteinander ausgehen sollten", fasste Michelle ihre Geschichte zusammen. Im Oktober 1992 heirateten sie, 1998 und 2001 kamen die Töchter Malia (27) und Sasha (24) zur Welt.