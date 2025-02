Michelle Trachtenberg ist tot: Blake Lively trauert um Gossip Girl-Kollegin

Der plötzliche Tod von Schauspielerin Michelle Trachtenberg mit nur 39 Jahren versetzt Hollywood und darüber hinaus in Fassungslosigkeit. Zahlreiche Stars, die mit dem einstigen Kinderstar zusammengearbeitet haben, verfassten bereits emotionale Trauerbekundungen in den sozialen Netzwerken. So auch Blake Lively (37), die mit Trachtenberg für die Serie "Gossip Girl" vor der Kamera stand.

Zu einem gemeinsamen Bild mit der Verstorbenen schrieb die Ehefrau von Ryan Reynolds (48) in einer Instagram-Story: "Der erste Tag, an dem ich Michelle getroffen habe." Die Aufnahme dürfte folglich um 2008 entstanden sein, als die erste Staffel der Teen-Dramaserie veröffentlicht wurde. Lively hatte den Part der Hauptfigur Serena van der Woodsen inne, Trachtenberg spielte in einer wiederkehrenden Rolle deren ehemalige Freundin Georgina Sparks.

"Sie war Elektrizität. Man wusste, wann sie einen Raum betrat, weil sich die Schwingung veränderte. Alles, was sie getan hat, hat sie zu 200 Prozent getan", schrieb Lively über ihren Co-Star und schwärmte von dessen Mut und Empathie: "Sie lachte in vollen Zügen über die Witze anderer, sie konfrontierte Autoritäten direkt, wenn sie das Gefühl hatte, dass etwas nicht stimmte. Ihre Arbeit lag ihr sehr am Herzen, sie war stolz darauf, Teil dieser Gemeinschaft und Branche zu sein, so schmerzhaft es manchmal auch sein konnte. Sie war ihren Freunden gegenüber äußerst loyal und mutig für diejenigen, die sie liebte."

Lively beendete ihren Beitrag mit den Worten: "Die Welt hat einen zutiefst einfühlsamen und guten Menschen verloren. Möge ihre Arbeit und ihr großes Herz von allen in Erinnerung gehalten werden, die das Glück hatten, ihr Feuer erleben zu dürfen."

Auch diese Stars nahmen Abschied

Zuvor hatten sich schon mehrere Weggefährten bestürzt über Trachtenbergs Tod geäußert. Etwa die "Buffy: Im Bann der Dämonen"-Stars James Marsters (62) und Alyson Hannigan (50), aber auch Melissa Joan Hart (48), Kim Cattrall (68) und Rosie O'Donnell (62). Letztgenannte hatte gemeinsam mit der damals erst zehn Jahre alten Trachtenberg in deren Kinodebüt "Harriet - Die kleine Detektivin" mitgewirkt.

Die genauen Gründe für Trachtenbergs Tod werden derzeit noch geprüft. Die Polizei schließe laut US-Medien aber Fremd- oder Eigenverschulden aus. Die Schauspielerin sei in ihrer Wohnung leblos von ihrer Mutter aufgefunden worden und soll sich erst kürzlich einer Lebertransplantation unterzogen haben, wie unter anderem "abc News" kurz nach ihrem Tod vermeldet hatte. Womöglich sei es diesbezüglich zu Komplikationen gekommen, wird gemutmaßt.