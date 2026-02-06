„Das war’s für mich!“ – Michelles emotionaler Abschied in Stuttgart

Zwei Stunden Musik und ein ausverkaufter Saal: Die Schlagersängerin Michelle hat sich am Dienstagabend in der Liederhalle in Stuttgart von ihren Fans verabschiedet.
Michelle war 20 Jahre alt, als im Jahr 1993 ihre erste Single erschien. Nun nimmt sie Abschied von der Bühne. Am Dienstagabend ist sie im ausverkauften Beethovensaal der Liederhalle zu Gast, trifft auf ein Publikum, das sie vom ersten Moment an feiert. Und sie blickt zurück: „33 Jahre!“, ruft sie. „Ich hatte alle Höhen und Tiefen. Ich habe mich vorhin gefragt: Welcher Song darf heute Abend, hier bei euch, nicht fehlen?“