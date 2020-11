Kundgebung in Stuttgart-Mitte Stuttgarts Gastronomie wehrt sich und stellt Forderungen

Von Politik und Wirtschaft fühlen sie sich vergessen: Bei einer Kundgebung der Initiative #SaveGastro am Rotebühlplatz in Stuttgart-Mitte fordern die Demonstranten 100 Prozent Kurzarbeitergeld für Beschäftigte in der Gastronomie.