1 Michelle ist zurzeit in der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ auf dem Tanzparkett zu sehen (Archivbild). Foto: imago images/Future Image/Nicole Kubelka

Mit Nacktfotos möchte sie Frauen Mut machen. Schlagersängerin Michelle zieht sich im Playboy aus – und möchte damit eine Botschaft senden.















München - Schlagersängerin Michelle („Wer Liebe lebt“) möchte mit ihren jüngsten Nacktfotos vor allem anderen Frauen Mut machen. „Mit 50 Jahren bin ich so schön wie noch nie“, gibt sich die Sängerin selbstbewusst in einem Interview des Magazins „Playboy“ (April-Ausgabe). „Ich denke, wenn man an sich arbeitet und gut mit sich umgeht, kann man auch nach mehreren Schwangerschaften und mit 50 Jahren noch so aussehen wie ich heute.“

Michelle: „Es geht darum, zu sich zu stehen“

Das sei allerdings nicht als Aufruf zu übertriebenen Sportprogrammen zu verstehen, betont die gebürtige Schwarzwälderin. Auch sie selbst renne nicht jeden Tag ins Fitness-Studio. Sport, Bewegung und Ernährung seien allerdings sehr wichtig, auch Selbstliebe spiele eine große Rolle. „Es geht darum, zu sich zu stehen und Dinge an sich zu akzeptieren, die man nicht ändern kann“, sagt die Sängerin, die 2006 schon mal auf der April-Titelseite des „Playboy“ platziert war. Michelle ist zurzeit in der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ auf dem Tanzparkett zu sehen.