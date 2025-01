Michelinsterne in Österreich: Ein neuer Drei-Sterner für Österreich

Nach 15 Jahren Pause erscheint der Guide Michelin wieder in Österreich. Am Dienstagabend wurden die neuen Sternelokale ausgezeichnet. Es gibt einen neuen Drei-Sterner und insgesamt nun 82 Sternerestaurants in der Alpenrepublik.

In Österreich wurde wieder getestet. In den vergangenen Wochen und Monaten waren Restauranttester des bekannten Guide Michelin in den zahlreichen Restaurants der Alpenrepublik unterwegs. Nach 15 Jahren Pause wird es wieder die Sterne-Auszeichnungen für das Land geben: zwar nicht als rotes gedrucktes Buch aber als digitale Variante. Am Dienstagabend wurden jetzt die besten Restaurants im Hangar-7 am Salzburger Flughafen mit ein, zwei und drei Sternen geehrt. Die Sensation vorweg: Neben dem Restaurant Amador in Wien gibt es nun mit dem Steirereck ein neues Drei-Sterne-Lokal. Außerdem wurden 13 Restaurants mit zwei Sternen und 53 Lokale mit einem Stern ausgezeichnet.

Dieser wahre Sterne-Regen war erwartbar. Österreich gilt allerorts als Genießerland – vor allem auch in der gutbürgerlichen Mitte und nicht nur ausschließlich im High-End-Bereich: von den Hütten über die Wiener Beisl bis zu den sehr feinen Adressen für Gourmets. Was der Alpenrepublik aber 15 Jahre lang fehlte, war der Guide Michelin, nach wie vor die Währung, an der sich Liebhaber der Haute Cuisine orientieren. Vor allem hatten sie quasi all‘ ihre Sterne über Nacht verloren. Blick zurück: Zwischen 2004 und 2009 gab es eine Österreich-Ausgabe des Guide Michelin. Dann stellte man den Restaurantguide ein, weil es sich nicht rechnete, so heißt es vom Reifenhersteller, der den Restaurantführer unter großem Aufwand in verschiedenen Ländern herausbringt. Allein zwei Städte, nämlich Wien und Salzburg, behielten die Auszeichnungen, da sie in der Europaausgabe vorkamen.

Der österreichische Tourismus freut sich über das Comeback

Dass der bekannteste Gourmetführer nun zurück ist, wird von der Gastronomie und dem Tourismus mit großem Enthusiasmus gefeiert. Von einigen Seiten gibt es aber auch Kritik, weil der Guide von öffentlichen Geldern finanziert wird. Dabei entsteht das Buch beziehungsweise nun die App mit den Restaurantempfehlungen in einem Reifenkonzern mit Milliardenumsätzen jährlich. Über Zahlen spricht man nicht, aber es kursieren die unterschiedlichsten Kosten, die sich zwischen 700.000 und einer Million Euro jährlich bewegen sollen. Der „Süddeutschen Zeitung“ sagte die österreichische Tourismus-Chefin Astrid Steharnig-Staudinger, dass über die Höhe der Summe Stillschweigen vereinbart worden sei.

Fakt ist, dass bei all den anderen Restaurantführern, bei Internetbewertungen und Bestenlisten in der Gourmetwelt nach wie vor der Guide Michelin das Maß aller Dinge ist. Laut dem Unternehmen sind mehr als 80 sogenannte Inspektoren in der Spitzenrestaurants anonym unterwegs und bewerten nach strengen Kriterien vor allem das, was auf dem Teller ist. Ein Stern bedeutet, dass das Restaurant einen Stopp wert ist, zwei Sterne steht für „eine Spitzenküche, einen Umweg wert“ und drei Sterne ist „eine einzigartige Küche, eine Reise wert“.

Seit Jahren ein Ärgernis: ein Deutscher hatte als einziger drei Sterne

Die Höchstnote von drei Sternen hielt seit 2019 das Restaurant Amador in Wien. Der Koch ist Juan Amador, waschechter schwäbischer Spanier, der im Remstal aufwuchs. Das sorgte in Österreich bisweilen für etwas Verstimmung, umso mehr freuen sich die Köche nun über die Erweiterung der Testzone der roten Bibel. Gesteuert wurden die anonymen Besuche von dem Team aus Deutschland. Viel mehr lässt sich nicht erfahren über die Arbeitsweisen beim Michelin.

Laut einem Bericht in der Süddeutschen Zeitung wurde eine Liste mit rund 80 Testern geleakt, die scheinbar in Spanien ihren Ursprung hat und in Österreich unter Köchen die Runde machte. Laut Guide Michelin gab und gibt es solche Listen schon immer. Ob die Liste wahrheitsgemäß ist, darüber gibt es keine Auskunft.

Im Hangar-7 werden die Sterne gefeiert

Diese Gerüchteküche tritt am Sterneabend in den Hintergrund. Groß ist die Freude über die vielen Sterne. Vor allem natürlich bei Heinz und Birgit Reitbauer vom Steirereck am Stadtpark, das nun von zwei auf drei Sternen aufstieg. Juan Amador, der seine Auszeichnung mit drei Sternen verteidigen konnte, weiß: „Das ist ein großer Tag für die österreichische Gastroszene und für viele Chefs sicherlich auch ein sehr emotionaler.“ Und weiter: „Der Guide Michelin hat eine besondere Strahlkraft, die Auszeichnung ist eine internationale Währung – und das kann ein enormer Gewinn für das ganze Land sein. Michelin stellt vom Spotlight auf zwei Städte um auf ein landesweites Flutlicht und wird damit eine Vielzahl spannender Orte und talentierter Kochbrigaden eine neue Bühne geben. Und das völlig zurecht, denn die österreichische Gastronomie und Landwirtschaft hat mit ihrer Vielfalt und Qualität immens viel zu bieten.“

Das zeigen auch die zahlreichen Auszeichnungen im Zwei- und Ein-Sterne-Bereich.

13 neue 2-Sterne-Restaurants auf der Liste

13 neue Restaurants hat der Guide Michelin in Österreich mit zwei Sternen ausgezeichnet. Darunter etwa das Restaurant Stüva in Ischgl in Tirol, das kleine Ois im abgelegenen Mühltalhof in Neufelden, der Schwarze Adler in Hall in Tirol, der Chef’s Table in der Roten Wand in Lech am Arlberg wie auch die Griggeler Stuba im „Burg Vital Resort“ in Lech am Arlberg, das Restaurant Obauer in Werfen, das Kräuterreich by Vitus Winkler in Sankt Veit im Pongau, der Taubenkobel in Schützen am Gebirge, das Landhaus Bacher in Mautern an der Donau, das Döllerer in Golling an der Salzach, das Restaurant 141 in Mieming, das Gourmetrestaurant Tannenhof in Sankt Anton am Arlberg. In Wien neu vertreten und direkt mit zwei Sternen ausgezeichnet ist das Restaurant Doubek.

Unter den 62 mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurants Österreichs finden sich 53 neue Lokalitäten. Darunter auch das Esszimmer – Everybody’s Darling von Alexander Kumptner, der vor allem in Deutschland durch TV-Formate wie etwa „The Taste“ bekannt ist.

Die Sterne für Österreich im Überblick nach Orten sortiert

Drei Sterne

Wien Amador

Wien Steirereck im Stadtpark

Zwei Sterne

Golling an der Salzach Döllerer

Hall in Tirol Schwarzer Adler

Ischgl Stüva

Lech am Arlberg Griggeler Stuba

Lech am Arlberg Rote Wand Chef’s Table

Mautern an der Donau Landhaus Bacher

Mieming Restaurant 141 by Joachim Jaud

Neufelden Ois

Salzburg Ikarus

Salzburg SENNS.Restaurant

Sankt Anton am Arlberg Gourmetrestaurant Tannenhof

Sankt Veit im Pongau Kräuterreich by Vitus Winkler

Schützen am Gebirge Taubenkobel

Werfen Obauer

Wien Doubek

Wien Konstantin Filippou

Wien Mraz & Sohn

Wien Silvio Nickol Gourmet Restaurant

Ein Stern