Michelin vergibt die Sterne: Sorgt das Laesâ für die nächste Sensation am Sterne-Himmel?

Bei der Verleihung im vergangenen Jahr blieb in der Landeshauptstadt und drumherum alles beim Alten. Am Dienstag könnten neue Sterne aufleuchten.
D.as Laesâ kommt einfach nicht aus den Schlagzeilen heraus. Erst klangen sie weniger gut (Spitzenkoch abhanden gekommen, Eröffnung erneut verzögert), aber seit das Lokal im März 2025 in Betrieb ging, gibt es nur noch Gutes zu vermelden. Zum Beispiel, dass das neue Stuttgarter Gourmetrestaurant drei Monate später bereits im Guide Michelin gelistet wurde. Dass sich auch andere Testesser vor Begeisterung überschlugen: „Von großer Oper“ schrieb der Kritiker unserer Zeitung, „ein Highlight“ ist es für das Magazin „Der Feinschmecker“, der das Laesâ höher bewertet als die meisten Sterne-Restaurants in Stuttgart. Womöglich folgt am Dienstag die nächste Schlagzeile, wenn der Guide Michelin seine Auszeichnungen für dieses Jahr bekannt gibt.