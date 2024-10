Michail Schischkin in Marbach: Russlandkritischer Autor hält dieses Jahr die Schillerrede

Michail Schischkin in Marbach

1 Michail Schischkin hat nach dem russischen Überfall auf die Ukraine in einem Interview die „totale „Entputinisierung Russlands“ gefordert. Foto: Brigitte Friedrich

Sei 1999 halten bekannte Persönlichkeiten aus Kultur, Wissenschaft und Politik zum Geburtstag des Marbacher Dichters eine Rede. Ihre Schwerpunkte können sie selbst aussuchen, sofern ein Bezug zum Werk Friedrich Schillers deutlich wird.











Friedrich Schillers 265. Geburtstag wird am 10. November gefeiert. Die Schillerrede mit dem Titel „Die Feder in der Weltenuhr. Versuch über den russischen Schiller“ wird Michail Schischkin halten. Der Autor sei ein entschiedener Gegner des russischen Regimes und kritisiere regelmäßig öffentlich die russische Regierung und Politik, teilt das Deutsche Literaturarchiv mit. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022 habe er in einem Interview die „totale „Entputinisierung Russlands“ gefordert.