Michaela Hammer aus Schönaich: Zwischen Wursttheke und der großen weiten Welt

4 Michaela Hammer ist ready for boarding. Foto: Susanne Hamann

Metzgermeisterin Michaela Hammer hat drei Jahrzehnte lang Wurst hergestellt und Fleisch verkauft, bevor sie sich ihren Traum vom Fliegen erfüllte und Flugbegleiterin wurde.











Hausgemachte Wurst, zarte Rostbraten und ein richtig guter Kartoffelsalat, der am Nachmittag fast immer ausverkauft ist: Ende der Neunziger, Anfang der Nullerjahre bekommt man bei der Metzgerei Lutz in Schönaich alles, was das Herz des schwäbischen Genießers begehrt. Kunden und Mitarbeiter halten beim Einkaufen gern ein Schwätzle, den Kindern wird ein Scheible Lyoner über den Tresen gereicht. Die Spezialität des Hauses ist außergewöhnliches Grillgut. Der inzwischen verstorbene Seniorchef Jürgen Lutz kombiniert beherzt und beweist bei der Namensgebung der Kreationen eine fast lyrische Ader.