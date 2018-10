Michael Wendler Schlagerstar trennt sich von Ehefrau Claudia Norberg

Von (cam/spot) 06. Oktober 2018 - 12:13 Uhr

Michael Wendler und Claudia Norberg waren seit 2009 verheiratet Foto: imago/Future Image

Sie waren fast 30 Jahre ein Paar, nun ist alles aus: Schlagerstar Michael Wendler und seine Frau Claudia Norberg haben sich getrennt.

Ehe-Aus bei Schlagerstar Michael Wendler (46, "Next Level"). Er hat die Trennung von Ehefrau Claudia Norberg (48) bestätigt. "Ja, es stimmt! Aus Liebe wurde Freundschaft. Jetzt wollen wir noch einmal ein neues Leben beginnen - unabhängig voneinander", sagte Wendler der "Bild"-Zeitung.

Das Paar war fast 30 Jahre liiert, sie lernten sich als Jugendliche kennen. Geheiratet wurde im Jahr 2009. Ihre gemeinsame Tochter ist im Teenager-Alter. Die Familie lebte seit 2015 in den USA. Claudia Norberg werde laut Wendler zurück nach Deutschland ziehen. Seine Tochter bleibe bei ihm, da sie sich in Amerika "einen Freundeskreis aufgebaut" habe. Den Glauben an die Liebe scheint der Schlagerstar aber nicht verloren zu haben. Er würde sich "gerne wieder verlieben" und könne sich "auch eine erneute Hochzeit vorstellen".