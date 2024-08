1 Der bisherige FDP-Landeschef Michael Theurer erklärte in einem Schreiben an die Mitglieder, er werde sein Amt als Vorsitzender zum 1. September niederlegen. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Dass er als Landeschef der FDP aufhören wird, ist schon länger klar. Nun hat Michael Theurer auch offiziell die Mitglieder über seine Entscheidung informiert.











Die baden-württembergische FDP braucht einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende. Der bisherige Landeschef Michael Theurer erklärte in einem Schreiben an die Mitglieder, er werde sein Amt als Vorsitzender zum 1. September niederlegen. Auch sein Amt als Mitglied des FDP-Bundespräsidiums werde er niederlegen, so Theurer.