Michael Schumachers Wohnzimmer: Corinna Schumacher zu Besuch bei der Formel 1 in Spa

1 Corinna Schumacher im Formel-1-Fahrerlager in Spa. Foto: IMAGO/HochZwei

Corinna Schumacher hat sich am Wochenende gut gelaunt bei der Formel 1 im belgischen Spa gezeigt. Dort feierte ihr Ehemann Michael Schumacher einst seine ersten großen Erfolge.











Im Jahr 1991 ging der Formel-1-Stern von Michael Schumacher (55) am belgischen Circuit de Spa-Francorchamps auf, als er sein erstes Rennen im Jordan absolvierte und alle überzeugte. Ein Jahr später holte Schumi seinen ersten Formel-1-Sieg in Spa. Insgesamt gewann Michael Schumacher sechsmal in Spa, so oft wie kein anderer Formel-1-Fahrer. 2012 feierte er dort zudem seine 300. Grand-Prix-Teilnahme.