Michael Schumacher: Schumi-Leibwächter verkaufte Fotos offenbar aus Rache

Neue Details zum Erpressungsversuch gegen die Familie von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher (55). Im Zentrum der Affäre steht mutmaßlich ein ehemaliger Vertrauter der Familie: ein früherer Leibwächter, der acht Jahre lang zum engsten Kreis der Schumachers gehörte. Davon geht die Staatsanwaltschaft Wuppertal laut Medienberichten jedenfalls in ihrer Anklage aus.

Der Fall soll seinen Anfang genommen haben, als Markus F. nach seiner Entlassung einen ausgeklügelten Racheplan schmiedete. Als ehemaliger Sicherheitsmann hatte er während seiner Tätigkeit Zugang zu privaten Fotos von Michael Schumacher, die sowohl vor als auch nach dessen tragischem Skiunfall im Dezember 2013 entstanden waren. In seiner Position war er auch für die Digitalisierung dieser privaten Aufnahmen zuständig gewesen.

Lesen Sie auch

1500 Schumacher-Fotos und 200 Videos

Zwischen Oktober 2022 und Mai 2024 verkaufte Markus F. die brisanten Datenträger laut Anklage für eine lediglich fünfstellige Summe an den Türsteher Yilmaz T. aus Wuppertal. Dieser kontaktierte daraufhin zusammen mit seinem Sohn Daniel L. über eine anonyme Mail-Adresse das Büro von Michael Schumacher in der Schweiz. Ihr Druckmittel: die Androhung, 1500 private Fotos, 200 Videos und die Krankenakte von Michael Schumacher im Darknet zu veröffentlichen, falls nicht 15 Millionen Euro gezahlt würden. Bis zu einer Verurteilung oder einem Geständnis gilt für alle Angeklagten die Unschuldsvermutung.

Michael Schumacher in Zahlen

Siebenmaliger Formel-1-Weltmeister (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

Fünf Weltmeisterschaften in Folge von 2000 bis 2004

77 Rekorde für schnellste Rennrunden

91 Grand-Prix-Siege

68 Pole-Positions

Podestplätze: 155 Podestplatzierungen

5111 Führungsrunden über 24.109,8 km

Erster Formel-1-Debüt beim Großen Preis von Belgien 1991

Letzter Formel-1-Start beim Großen Preis von Brasilien 2012

Formel-1-Comeback mit Mercedes ab 2012

Daten mit KI-Unterstützung zusammengestellt

Die Familie , die seit dem folgenschweren Skiunfall das Privatleben mit Michael Schumacher auf Mallorca und am Genfer See in der Schweiz mit größter Sorgfalt schützt, schaltete die Behörden ein. Die Ermittler konnten alle drei Verdächtigen identifizieren. Dem mutmaßlichen Haupttäter Yilmaz T. drohen nun wegen „versuchter Erpressung in besonders schwerem Fall“ bis zu 15 Jahre Haft. Sein Sohn wurde wegen Beihilfe angeklagt, während sich der ehemalige Leibwächter Markus F. wegen Beihilfe zur versuchten Erpressung verantworten muss.