Michael Schumacher Liebevoller Geburtstagsgruß von Tochter Gina

Von (cam/spot) 03. Januar 2019 - 19:56 Uhr

Gina Schumacher hat ihrem berühmten Vater via Instagram zum 50. Geburtstag gratuliert Foto: imago/Spöttel

Am 3. Januar ist Michael Schumacher 50 Jahre alt geworden. Tochter Gina hat ihrem Papa via Instagram gratuliert - mit einer liebevollen Botschaft.

Der ehemalige Formel-1-Champion Michael Schumacher feiert am 3. Januar seinen 50. Geburtstag. Ein besonderer Ehrentag, den auch seine Tochter Gina Schumacher (21) mit einem seltenen öffentlichen Geburtstagsgruß zelebriert.

Tolle Bilder, rührender Gruß

Auf ihrem öffentlichen Instagram-Account postete die 21-Jährige eine Bilderreihe mit drei Fotos aus der aktiven Karrierezeit ihres Vaters. Auf zweien strahlt er förmlich, das dritte zeigt ihn nachdenklicher. Als Kommentar schreibt sie die liebevollen Worte: "Alles Gute zum Geburtstag [...] an den besten Papa".

In einem offiziellen Statement der Familie hieß es kurz vor seinem runden Geburtstag unter anderem: "Wir freuen uns darüber und möchten uns von ganzem Herzen bedanken dafür, dass ihr Michaels 50. Geburtstag morgen gemeinsam mit ihm und mit uns feiert. [...] Ihr könnt euch sicher sein, dass er in besten Händen ist und wir alles Menschenmögliche tun, um ihm zu helfen. Bitte habt Verständnis, wenn wir uns nach Michaels Wünschen richten und ein so sensibles Thema wie Gesundheit, so wie früher auch immer, in der Privatsphäre belassen."