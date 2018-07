VfB Stuttgart Holt Michael Reschke WM-Spieler Nahitan Nández?

Von Joachim Klumpp 20. Juli 2018 - 10:20 Uhr

Nahitan Nández (Nr.8) für Uruguay im Einsatz – und bald für den VfB? Foto: Getty

Mit Südamerika hat Stuttgarts Manager Michael Reschke gute Erfahrungen gemacht. Jetzt soll er an Uruguays Nahitan Nández von den Boca Juniors interessiert sein. Eine Frage des Geldes?

Buenos Aires/Stuttgart - Der VfB und die Transfergerüchte – sie nehmen kein Ende. Aktuell beherrscht ein sich möglicherweise anbahnender Wechsel von Benjamin Pavard die Gemüter. Doch es gibt weitere Gerüchte – dieses mal führt die Spur nach Südamerika, wo Manager Michael Reschke ja schon gute Erfahrungen gemacht hat. Laut dem argentinischen Sportsender „TyC Sports“ ist der VfB Stuttgart an einer Verpflichtung von Mittelfeldspieler Nahitan Nández (22) von den Boca Juniors interessiert. Demnach seien den Schwaben die Dienste des Uruguayers umgerechnet rund 13,7 Millionen Euro wert. Boca-Präsident Daniel Angelici will in diesem Sommer mitten in der laufenden Saison jedoch keine seiner Stammkräfte verkaufen, zumal sein Team Tabellenführer der ersten Liga ist. „Beide haben Ausstiegsklauseln und die sind sehr hoch“, sagte Angelici zuletzt bei „ESPN“ über Nández und Wilmar Barrios (24). Nández’ Ausstiegsklausel liegt dem Vernehmen nach bei 21,5 Millionen Euro.

VfB auf Rekordkurs

Boca soll 70 Prozent der Transferrechte an Nández halten, die restlichen 30 Prozent liegen bei seinem Ausbildungsklub CA Peñarol, den er 2017 für 3,4 Millionen Euro nach Buenos Aires verließ.

Schon im vergangenen Sommer nutzte Sport-Vorstand Michael Reschke bei der Verpflichtung von Mittelfeldmann Santiago Ascacíbar (21, Estudiantes) seine guten Verbindungen nach Argentinien – erst vor wenigen Tagen holte er Mittelstürmer Nicólas González (20) von den Argentinos Juniors. Einen Neuzugang im zweistelligen Millionenbereich kauften die Schwaben bis dato jedoch nie. Bei einem Transfer des uruguayischen WM-Stammspielers würde der VfB auch erstmals in seiner Vereinsgeschichte die 40-Millionen-Marke in Sachen Transferausgaben knacken – für diesen Sommer liegen diese bei gut 30 Millionen Euro. Der Rekord für eine komplette Saison stammt aus 2017/18 und beträgt 32,1 Millionen Euro.