Michael Pitt : Boardwalk Empire-Star wegen Gewaltvorwürfen verhaftet

Der Schauspieler Michael Pitt (44) ist US-Medien zufolge vor wenigen Tagen verhaftet worden. Der Verhaftung liegen demnach schwere Anschuldigungen einer ehemaligen Partnerin zugrunde. So heißt es laut "New York Post", dass dem Star aus Serien wie "Boardwalk Empire" und "Hannibal" vorgeworfen wird, seiner Ex-Freundin sexuelle sowie häusliche Gewalt zugefügt zu haben.

In den Gerichtsunterlagen, die der Seite angeblich vorliegen, sei von vier Vorfällen die Rede, die sich zwischen April 2020 und August 2021 in dem Anwesen des Stars zugetragen haben sollen. Es ist von zweimaligem sexuellen Missbrauch sowie von mehreren Angriffen mit stumpfen Objekten die Rede. Die Strafverfolger haben laut der Berichte den Fall bereits vor dem Brooklyn Supreme Court zur Anklage gebracht.

Pitts Anwalt bestreitet die Vorwürfe

Dort soll sich Pitt schon zu den Vorwürfen geäußert und in allen Fällen als nicht schuldig bekannt haben. Der zuständige Richter habe den Hollywoodstar daraufhin gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 100.000 Dollar wieder auf freien Fuß gesetzt. Wann mit einem Prozess zu rechnen ist, geht bislang nicht aus den Berichten hervor.

Ein Anwalt des Schauspielers sieht in der Angelegenheit eine Schmierenkampagne gegen seinen Mandanten. Er wird mit den Worten zitiert: "Leider leben wir in einer Welt, in der jemand wie Herr Pitt [...] aufgrund der unbestätigten Aussage einer psychisch labilen Person verhaftet werden kann." Es sei verdächtig, dass die Anschuldigungen so spät erhoben werden und aus einer Zeit stammen, "als die beiden Parteien eine völlig einvernehmliche und freiwillige Beziehung führten". Er ist sich folglich sicher: "Dieses Verfahren wird eingestellt."

Nicht der erste Skandal

Es ist nicht der erste Konflikt von Michael Pitt mit dem Gesetz. 2022 soll er in einem Zustand der "emotionalen Unruhe" auf offener Straße Gegenstände auf Passanten geworfen haben. Zu einer Festnahme kam es laut "TMZ" damals aber nicht, stattdessen wurde Pitt von den Behörden für kurze Zeit zur Beobachtung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Wenige Monate zuvor sah das Berichten von damals zufolge jedoch anders aus: Pitt habe einem Mann auf der Straße demnach das Handy entrissen und ihm mehrfach gegen den Kopf geschlagen. Pitt sei daraufhin wegen tätlichen Angriffs und geringfügigen Diebstahls festgenommen worden. Zu einer Anklage war es in der Folgezeit aber nicht gekommen.