Michael Ostrowski und Victoria Swarovski: Das sind die ESC-Moderatoren

Bei Victoria Swarovski und Michael Ostrowski dürfte allmählich die Spannung steigen. Sie führen in diesem Jahr durch den Eurovision Song Contest. Emily Busvine spricht derweil mit den Künstlerinnen und Künstlern nach ihren Auftritten.
Das Warten hat bald ein Ende: Am 12. und 14. Mai steigen die Halbfinals des Eurovision Song Contest 2026 in der Wiener Stadthalle, am 16. Mai folgt das große Finale. Rund 170 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen den Musikwettbewerb traditionell an den Bildschirmen, Tausende weitere werden live in der Stadthalle dabei sein. Entsprechend groß ist die Verantwortung für das Moderationsteam. Zum 70. Jubiläum des ESC führen Moderatorin Victoria Swarovski (32) und Schauspieler Michael Ostrowski (53) durch die Shows. Emily Busvine (geb. 1996) empfängt die Acts nach ihren Auftritten im Green Room.