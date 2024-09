Michael Madsen: Schwere Vorwürfe: Kill Bill-Star reicht Scheidung ein

1 Diese Harmonie ist vorbei: Beim Hessischen Film- und Kinopreis in Frankfurt am Main zeigten sich Michael Madsen und seine Frau DeAnna im Oktober 2018 noch sehr vertraut. Foto: imago/Future Image/Frederic Kern

Folgt etwa der nächste Hollywood-Rosenkrieg? "Kill Bill"-Star Michael Madsen macht seiner Noch-Ehefrau in seinem Scheidungsantrag jedenfalls schlimme Vorwürfe. Es sei eine missbräuchliche Beziehung gewesen - und DeAnna Madsen habe Schuld am Tod des gemeinsamen Sohnes.











Link kopiert



Schauspieler Michael Madsen (66), bekannt aus Filmklassikerin wie "Reservoir Dogs", "Thelma & Louise" und "Kill Bill", hat nach fast 30 Ehejahren die Scheidung von seiner Frau DeAnna (64) eingereicht. In den Unterlagen erhebt er offenbar schwere Vorwürfe gegen sie. So glaube er, dass sie den gemeinsamen Sohn in den Selbstmord getrieben habe. Hudson starb im Januar 2022 im Alter von nur 26 Jahren.