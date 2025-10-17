Michael Leiters: So tickt der designierte Chef von Porsche

Der Porsche-Aufsichtsrat hat sich für Michael Leiters als neuen Vorstandsvorsitzenden entschieden. Der kennt sich mit schnellen Fahrzeugen bestens aus.
Er gilt in der Automobilindustrie als Hochgeschwindigkeits-Manager. „Racer“ wird so einer im Englischen genannt, einer der schnelle Autos liebt und sich selbst gerne mit sportlicher Leidenschaft ans Steuer setzt. In England war Michael Leiters zuletzt auch beschäftigt. Drei Jahre lang bis Mai 2025 leitete der 54-Jährige den britischen Sportwagenbauer McLaren mit Sitz in Woking. Dort also, wo auch die legendäre Formel-1-Schmiede des Unternehmens beheimatet ist.