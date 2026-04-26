Michael Jackson: Neue vierteilige Doku über den Jahrhundert-Prozess

Über die Jahrzehnte hat es mehrfach schwere Anschuldigungen gegen Michael Jackson gegeben. Eine neue Dokumentation widmet sich jetzt unter dem Titel "Michael Jackson - Der Jahrhundert-Prozess" einem Verfahren in den 2000er-Jahren.
Mehrfach wurden zu Lebzeiten von Michael Jackson (1958-2009) und auch danach Vorwürfe wegen des Verdachts auf Kindesmissbrauch gegen den King of Pop erhoben - zuletzt etwa in einer neuen Klage, die Anfang des Jahres von vier Geschwistern eingereicht wurde. Eine vierteilige Dokumentation, die ab sofort im ZDF-Streamingportal zu sehen ist, widmet sich einem Prozess aus den 2000ern, in dem Jackson freigesprochen wurde.