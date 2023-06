1 Das Trugbild des engelhaften Genies, das sang und tanzte, als sei es geradewegs vom Himmel herabgestiegen, ist zerplatzt Foto: AP

Zehn Jahre nach seinem Tod wird endlich aufgearbeitet, wovor die Welt lange die Augen verschloss: Jackson war nicht nur großartiger Künstler, sondern auch problematischer Charakter.









Los Angeles - Als vor zehn Jahren, am 25. Juni 2009, die Nachricht vom Tod Michael Jacksons um die Welt ging, drängte es die Leute in Städten von Los Angeles bis New York, von London bis Moskau und von Sydney bis Tokyo spontan auf die Straße. Millionen rund um den Globus verspürten intensive Gefühle der Trauer, mit denen sie nicht alleine sein wollten. Man versammelte sich, hörte seine Songs und redete darüber, was der King of Pop und sein Werk für einen persönlich bedeutet hatten.