Michael J. Fox: Bewegender Appell zum Welt-Parkinson-Tag

1 Leidet seit mehr als 30 Jahren an Parkinson: Michael J. Fox. Foto: imago/ZUMA Press Wire / Andrew Leyden

Schauspieler Michael J. Fox kämpft seit über 30 Jahren gegen die tückische Krankheit. Zum Welt-Parkinson-Tag am 11. April wendet er sich mit einer emotionalen Botschaft an seine Fans und Unterstützer und spricht über die Fortschritte in der Forschung.











Mit rund 30 Jahren erhielt Michael J. Fox (63) die niederschmetternde Diagnose: Parkinson. Was 1991 für den "Zurück in die Zukunft"-Star begann, wurde zu einem lebenslangen Kampf, den er jedoch nicht allein führt. Seit der Gründung seiner "Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research" setzt sich der Schauspieler unermüdlich für die Forschung gegen die tückische Krankheit ein. Zum Welt-Parkinson-Tag wandte er sich nun mit bewegenden Worten an seine Follower.