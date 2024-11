Michael Hotz aus Rutesheim: Der VfB-Allesfahrer, der auch Football liebt

1 Michael Hotz bei einem Spiel der New York Giants Foto: red

Michael Hotz aus Rutesheim ist bei fast allen Partien des VfB Stuttgart sowie der Nationalelf dabei – und zugleich Vorstandsmitglied des ersten deutschen Fanclubs des NFL-Teams New York Giants.











Dass die Arena in Fröttmaning mal zum Sehnsuchtsort für einen glühenden Anhänger des VfB Stuttgart werden würde? An den jüngsten Ergebnissen des Brustringclubs beim Gastspiel im Münchner Fußballtempel kann es nicht liegen. 0:3 in der vergangenen Saison, 0:4 vor wenigen Wochen. Und doch sagt Michael Hotz: „München steht in diesem Jahr über allem.“